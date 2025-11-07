Тарасенко набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Каролиной». У него 10 баллов и «минус 6» в 15 играх в сезоне
Владимир Тарасенко набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Каролиной».
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко ассистировал при шайбе Мэттью Болди в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4).
На счету 33-летнего россиянина стало 10 (2+8) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6». Текущая результативная серия – 3 игры (1+4 на отрезке).
Сегодня Тарасенко (15:38, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости