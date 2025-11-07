Десятков о 3:4 с «Динамо»: «Лада» забила хорошие голы, но наудалялась. У них роскошное большинство»

Павел Десятков: «Ладу» подвели удаления в матче с «Динамо».

Павел Десятков оценил поражение «Лады» от «Динамо » (3:4 Б).

«Я считаю, что мы сегодня показали содержательный матч. Мы забили хорошие голы, но наудалялись.

У «Динамо» роскошное большинство. Нельзя удаляться против такой команды», – сказал тренер «Лады».