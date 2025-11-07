Десятков о 3:4 с «Динамо»: «Лада» забила хорошие голы, но наудалялась. У них роскошное большинство»
Павел Десятков: «Ладу» подвели удаления в матче с «Динамо».
Павел Десятков оценил поражение «Лады» от «Динамо» (3:4 Б).
«Я считаю, что мы сегодня показали содержательный матч. Мы забили хорошие голы, но наудалялись.
У «Динамо» роскошное большинство. Нельзя удаляться против такой команды», – сказал тренер «Лады».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости