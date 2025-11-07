Овечкин против «Питтсбурга»: 2 ассиста, 3 броска, 6 хитов и «+2» за 21:20. У него 3+7 в 14 играх в сезоне
Александр Овечкин сделал ассистентский дубль в матче с «Питтсбургом».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:5).
В текущем сезоне на счету 40-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 14 играх в сезоне при полезности «+4».
Сегодня Овечкин (21:20, «+2») отметился 3 бросками в створ и 6 силовыми приемами, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
