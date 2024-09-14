Пьяного водителя, сбившего Годро, не выпустят под залог. Заседание суда назначено на 15 октября
Пьяного водителя, сбившего Джонни Годро, не выпустят под залог.
Шон Хиггинс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил Джонни и Мэттью Годро, когда они ехали на велосипедах.
Хиггинсу предъявили обвинения по нескольким пунктам: за причинение смерти в результате ДТП, а также за неосторожное вождение, неправильный обгон, наличие открытой емкости с алкоголем в машине и употребление алкоголя во время управления автомобилем.
Он останется под стражей до следующего заседания суда, назначенного на 15 октября.
36 милых и забавных историй о Джонни Годро
Погибли форвард «Коламбуса» Джонни Годро и его брат. Их сбила машина во время прогулки на велосипедах
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ABC
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