Форвард «Монреаля» Кофилд в честь погибшего Годро сменил игровой номер с 22-го на 13-й
Форвард «Монреаля» Кофилд сменил игровой номер в честь Джонни Годро.
В следующем сезоне 23-летний форвард будет выступать под 13-м номером, а не под привычным 22-м.
Годро и его брат погибли в конце августа. Их сбила машина во время велосипедной прогулки.
«Последние годы я играл под номером 22, и это были лучшие сезоны для меня. Я навсегда оставлю эти воспоминания и этот номер рядом со мной.
В какой‑то момент карьеры я носил 13‑й номер из‑за Джонни, и теперь буду носить его снова, чтобы почтить его память», – написал в соцсетях Коул Кофилд.
Фото: x.com/CanadiensMTL
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Монреаля»
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