  Ротенберг о фильме «Простоквашино»: «Замечательно. Нам нужны свои герои – как Дядя Федор, почтальон Печкин. Нужно ценить советское наследие. Есть идеи мультфильмов про хоккей»
Ротенберг о фильме «Простоквашино»: «Замечательно. Нам нужны свои герои – как Дядя Федор, почтальон Печкин. Нужно ценить советское наследие. Есть идеи мультфильмов про хоккей»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением о выходе полнометражного фильма «Простоквашино». Премьера назначена на 1 января 2026 года.

– Сейчас на экраны кинотеатров страны выходит «Простоквашино».

– И это замечательно! Я вообще люблю советскую классику. Нам нужно помнить старое и переосмыслять новое. Нам нужны свои герои – как вот Дядя Федор, почтальон Печкин… Нам нужно ценить советское наследие и делать что‑то свое.

У нас есть идея сделать мультфильмы про хоккей. И фильмы мы хотим снимать о нашем любимом виде спорта. Будем работать в этом направлении.

У нас очень много идей. Недавно на матч сборной России в Новосибирске приходил голливудский продюсер Стивен Мао, который брал «Оскар» (компания Мао занималась производством короткометражного фильма «Кожа», выигравшего премию в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» – Спортс’‘). Мы обсуждали с ним некую коллаборацию, может, ко‑продакшн, чтобы сделать что‑то интересное. Но на это нужно время.

Один только сценарий пишется два года. А вообще тут надо закладывать пять лет, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о любимой игрушке детства: «Чебурашка. У нас в советском детстве других-то и не было. Обожаю «Ну, погоди!» Любимый новогодний фильм? «Ирония судьбы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
