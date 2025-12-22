Ротенберг о «Простоквашино»: нам нужны герои – как Дядя Федор, почтальон Печкин.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением о выходе полнометражного фильма «Простоквашино». Премьера назначена на 1 января 2026 года.

– Сейчас на экраны кинотеатров страны выходит «Простоквашино».

– И это замечательно! Я вообще люблю советскую классику. Нам нужно помнить старое и переосмыслять новое. Нам нужны свои герои – как вот Дядя Федор, почтальон Печкин… Нам нужно ценить советское наследие и делать что‑то свое.

У нас есть идея сделать мультфильмы про хоккей. И фильмы мы хотим снимать о нашем любимом виде спорта. Будем работать в этом направлении.

У нас очень много идей. Недавно на матч сборной России в Новосибирске приходил голливудский продюсер Стивен Мао, который брал «Оскар» (компания Мао занималась производством короткометражного фильма «Кожа», выигравшего премию в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» – Спортс’‘). Мы обсуждали с ним некую коллаборацию, может, ко‑продакшн, чтобы сделать что‑то интересное. Но на это нужно время.

Один только сценарий пишется два года. А вообще тут надо закладывать пять лет, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о любимой игрушке детства: «Чебурашка. У нас в советском детстве других-то и не было. Обожаю «Ну, погоди!» Любимый новогодний фильм? «Ирония судьбы»