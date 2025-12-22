Крикунов о победе России на КПК-2025: «Соглашусь с Ротенбергом – эта сборная могла бы выиграть чемпионат мира. Все зависело бы от состава соперников»

Крикунов о победе России на КПК: эта сборная могла бы выиграть чемпионат мира.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что «Россия 25» могла бы выиграть чемпионат мира. Ранее такое мнение высказал Роман Ротенберг .

«Эта сборная России могла бы выиграть чемпионат мира. В составе молодые и талантливые ребята. Вполне могли бы победить. Я соглашусь тут с Романом Борисовичем.

Без НХЛовцев было бы тяжело, но все бы зависело от состава соперников. Если другие команды тоже без игроков НХЛ, то сборная России будет сильнее. А если бы они могли играть, то почему бы нашим их не взять?» – сказал Крикунов.

