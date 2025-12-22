Крикунов о победе России на КПК-2025: «Соглашусь с Ротенбергом – эта сборная могла бы выиграть чемпионат мира. Все зависело бы от состава соперников»
Крикунов о победе России на КПК: эта сборная могла бы выиграть чемпионат мира.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что «Россия 25» могла бы выиграть чемпионат мира. Ранее такое мнение высказал Роман Ротенберг.
«Эта сборная России могла бы выиграть чемпионат мира. В составе молодые и талантливые ребята. Вполне могли бы победить. Я соглашусь тут с Романом Борисовичем.
Без НХЛовцев было бы тяжело, но все бы зависело от состава соперников. Если другие команды тоже без игроков НХЛ, то сборная России будет сильнее. А если бы они могли играть, то почему бы нашим их не взять?» – сказал Крикунов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
