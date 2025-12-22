  • Спортс
  • Крикунов о победе России на КПК-2025: «Соглашусь с Ротенбергом – эта сборная могла бы выиграть чемпионат мира. Все зависело бы от состава соперников»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что «Россия 25» могла бы выиграть чемпионат мира. Ранее такое мнение высказал Роман Ротенберг.

«Эта сборная России могла бы выиграть чемпионат мира. В составе молодые и талантливые ребята. Вполне могли бы победить. Я соглашусь тут с Романом Борисовичем.

Без НХЛовцев было бы тяжело, но все бы зависело от состава соперников. Если другие команды тоже без игроков НХЛ, то сборная России будет сильнее. А если бы они могли играть, то почему бы нашим их не взять?» – сказал Крикунов.

Гончаров о том, видит ли смысл в матчах с Беларусью и Казахстаном: «Глядя на уровень – нет. Не понимаю, зачем это нужно. Против белорусов и так играем в КХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
