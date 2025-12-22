Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком». Форвард сыграл 4:49 с «Трактором», не выходя в 3-м периоде
Евгений Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком».
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов не вошел в состав команды на матч FONBET КХЛ против «Нефтехимика», который состоится сегодня в Магнитогорске.
В предыдущей игре против «Трактора» (7:4) он провел на льду 4:49 и получил «минус 1» в полезность, оставшись на скамейке в третьем периоде.
Всего на счету Кузнецова 9 (1+8) очков в 15 матчах этого сезона при показателе полезности «0».
Ткачев о Кузнецове в «Металлурге»: «Это наш скрытый резерв. Мы верим в Женю»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
