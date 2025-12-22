  • Спортс
  • Директор «Северстали» о Пилипенко: «Рассматриваем все варианты. Мы не готовы просто так расстаться с игроком, забрасывающим по 30 шайб за сезон»
Директор «Северстали» о Пилипенко: «Рассматриваем все варианты. Мы не готовы просто так расстаться с игроком, забрасывающим по 30 шайб за сезон»

Директор «Северстали» о возможном обмене Пилипенко: рассматриваем все варианты.

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал слухи о возможном обмене Кирилла Пилипенко.

В текущем сезоне 29-летний форвард набрал 8 (6+2) очков за 20 игр. В прошлом FONBET чемпионате КХЛ на его счету было 30+26 в 66 матчах.

– Хоккейный мир такой, что кто‑то приходит, а кто‑то уходит. В ситуации с Кириллом рассматриваем все варианты. Вы же знаете, что «Северсталь» – это эффективный клуб, который делает все для своего блага, эффективности, прохождения раундов плей‑офф. На данный момент Пилипенко находится в команде.

– А клубы обращались к вам по Пилипенко?

– У нас дедлайн до 25 января, впереди целый месяц. Когда к тебе приходит человек и говорит: «Отдайте Пилипенко», встает вопрос: «А кого получим взамен?» С таким игроком, который забрасывает по 30 шайб за сезон, «Северсталь» не готова расстаться просто так, – сказал Канаков «Матч ТВ».

Агент Пилипенко: «СКА и «Северсталь» Кирилла не обсуждали, но все может поменяться. Он не играет, если так будет продолжаться, надеемся, что найдем компромисс и будет обмен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
