  СКА о 79-летии: «От первых шайб до Кубков Гагарина. Продолжаем писать новые страницы в большой книге отечественного хоккея»
СКА о 79-летии: «От первых шайб до Кубков Гагарина. Продолжаем писать новые страницы в большой книге отечественного хоккея»

СКА опубликовал пост о 79-летии клуба.

СКА выложил в соцсетях поздравления в честь 79-летия клуба.

«22 декабря 1946 года на лед в числе первых вышла команда ленинградских офицеров, начав славную историю СКА. От первых шайб – к первым медалям, от первых матчей плей-офф – до Кубков Гагарина.

Неизменно с упорством и желанием побеждать, с любовью родного города и преданностью болельщиков, мы продолжаем писать новые страницы в большой книге отечественного хоккея.

Сегодня СКА исполняется 79 лет, и мы с гордостью воспитываем новое поколение хоккеистов, растем и развиваемся вместе с теми, кто связал с клубом свою жизнь, кто питает нас своими эмоциями и поддержкой. И каждому мы неизменно говорим за это спасибо! Ведь каждый из вас – часть нашего СКА.

С днем рождения, родной клуб!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

