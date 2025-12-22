СКА опубликовал пост о 79-летии клуба.

СКА выложил в соцсетях поздравления в честь 79-летия клуба.

«22 декабря 1946 года на лед в числе первых вышла команда ленинградских офицеров, начав славную историю СКА. От первых шайб – к первым медалям, от первых матчей плей-офф – до Кубков Гагарина.

Неизменно с упорством и желанием побеждать, с любовью родного города и преданностью болельщиков, мы продолжаем писать новые страницы в большой книге отечественного хоккея.

Сегодня СКА исполняется 79 лет, и мы с гордостью воспитываем новое поколение хоккеистов, растем и развиваемся вместе с теми, кто связал с клубом свою жизнь, кто питает нас своими эмоциями и поддержкой. И каждому мы неизменно говорим за это спасибо! Ведь каждый из вас – часть нашего СКА.

С днем рождения, родной клуб!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: t.me/khl_official_telegram