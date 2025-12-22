ФХР поздравила с Днем отечественного хоккея: «79 лет назад начался первый чемпионат СССР. С тех пор этот спорт полюбился миллионам болельщиков и стал национальным»

  • Спортс
ФХР поздравила с Днем отечественного хоккея.

Федерация хоккея России (ФХР) выложила поздравления с Днем отечественного хоккея. Праздник ежегодно отмечается 22 декабря.

«С Днем отечественного хоккея.

79 лет назад начался первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. С тех пор этот вид спорта полюбился миллионам болельщиков нашей страны и стал национальным!

Все мы любим хоккей и живём нашим видом спорта. Поздравляем с этим важным и значимым праздником!» – сказано в сообщении ФХР.

Фото: t.me/rusicehockey

