ФХР поздравила с Днем отечественного хоккея: «79 лет назад начался первый чемпионат СССР. С тех пор этот спорт полюбился миллионам болельщиков и стал национальным»

ФХР поздравила с Днем отечественного хоккея.
Федерация хоккея России (ФХР) выложила поздравления с Днем отечественного хоккея. Праздник ежегодно отмечается 22 декабря.
«С Днем отечественного хоккея.
79 лет назад начался первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. С тех пор этот вид спорта полюбился миллионам болельщиков нашей страны и стал национальным!
Все мы любим хоккей и живём нашим видом спорта. Поздравляем с этим важным и значимым праздником!» – сказано в сообщении ФХР.
Фото: t.me/rusicehockey
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
