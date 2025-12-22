Сикьюра о Кравцове: «Если хоккеист не попал в НХЛ – это не значит, что он слабый. Это странная лига, причиной могут быть обстоятельства или возможности клуба»

Сикьюра о Кравцове: если хоккеист не попал в НХЛ – это не значит, что он слабый.

Форвард «Динамо » Дилан Сикьюра поделился мнением о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор ». Российский форвард уезжал в Северную Америку в это межсезонье.

– Виталий Кравцов вернулся в КХЛ после очередной попытки заиграть в НХЛ.

– Думаю, что есть какие-то веские причины того, почему все не сработало. У него есть все, чтобы стать игроком НХЛ. Но это странная лига, и бывает, что хоккеисты уровня Кравцова по каким-то причинам не могут найти свою роль в команде. Но в то же время игроки, у которых в половину меньше мастерства, находят ее.

Если хоккеист не попал в НХЛ, это не значит, что он слабый. Причиной могут быть обстоятельства или возможности клуба. Но я рад, что он сейчас выступает в КХЛ, он хороший хоккеист и сейчас снова играет за свою родную команду. Он может быть звездой лиги в течение долгого времени, если решит остаться здесь, – сказал Сикьюра.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Кравцов провел 12 матчей и набрал 16 (7+9) очков.

