«Колорадо» стал главным фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic – 26%. У «Тампы» – 25%, «Вегас» – 3-й с 10%, «Вашингтон» – 5-й, «Эдмонтон» – 7-й, «Флорида» – 11-я
«Колорадо» стал главным фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic.
The Athletic назвали фаворитов сезона в НХЛ.
Прогноз обладателя Кубка Стэнли основан на 50 000 симуляциях оставшейся части сезона. Учитывалась сила каждой команды, текущее состояние здоровья игроков и сложность расписания.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Колорадо» – победа в Кубке в 26% симуляций;
2. «Тампа» – 25%;
3. «Вегас» – 10%;
4. «Каролина» – 6%;
5. «Вашингтон» – 6%;
6. «Даллас» – 4%;
7. «Эдмонтон» – 3%;
8. «Лос-Анджелес» – 3%;
9. «Миннесота» – 3%;
10. «Оттава» – 3%;
11. «Флорида» – 2%;
12. «Виннипег» – 2%;
13. «Рейнджерс» – 2%.
Примечание: команды с одинаковым процентом расставлены по местам с учетом дополнительных показателей.
Остальные клубы побеждали в 1% симуляций или менее.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости