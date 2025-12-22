«Колорадо» стал главным фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic – 26%. У «Тампы» – 25%, «Вегас» – 3-й с 10%, «Вашингтон» – 5-й, «Эдмонтон» – 7-й, «Флорида» – 11-я

«Колорадо» стал главным фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic.

The Athletic назвали фаворитов сезона в НХЛ.

Прогноз обладателя Кубка Стэнли основан на 50 000 симуляциях оставшейся части сезона. Учитывалась сила каждой команды, текущее состояние здоровья игроков и сложность расписания.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Колорадо » – победа в Кубке в 26% симуляций;

2. «Тампа » – 25%;

3. «Вегас » – 10%;

4. «Каролина » – 6%;

5. «Вашингтон » – 6%;

6. «Даллас » – 4%;

7. «Эдмонтон » – 3%;

8. «Лос-Анджелес » – 3%;

9. «Миннесота » – 3%;

10. «Оттава » – 3%;

11. «Флорида » – 2%;

12. «Виннипег » – 2%;

13. «Рейнджерс » – 2%.

Примечание: команды с одинаковым процентом расставлены по местам с учетом дополнительных показателей.

Остальные клубы побеждали в 1% симуляций или менее.