36 милых и забавных историй о Джонни Годро

Этой ночью мир простился с игроком.

30 августа в пригороде Нью-Джерси трагически погиб игрок «Коламбуса» Джонни Годро. Вместе с братом Мэттью – тоже хоккеистом – они катались на велосипедах, когда их сбил автомобиль с пьяным водителем за рулем. Травмы, полученные Джонни и Мэттью, оказались несовместимы с жизнью – братья погибли на месте. Прошлой ночью их похоронили.

Спортивный мир устраивает трибьюты Годро – и в соцсетях всплывают моменты из его жизни:

● однажды Годро приехал в тренировочный лагерь «Калгари» – и охранники на арене поначалу не хотели его пускать. Не поверили, что Джонни хоккеист – скорее всего, из-за небольших габаритов;

● журналист Даррен Хейнс вспомнил, как в июле 2013 года в тренировочном лагере «Калгари» Годро говорил, что хотел бы еще на год задержаться в Бостонском университете, чтобы сыграть сезон вместе с младшим братом Мэттью. Тем самым, который погиб рядом с ним.

Джонни так и сделал – хотя в том сезоне Мэтт сыграл всего 8 матчей за студенческую команду;

● однажды Джонни, еще игрок «Калгари», приехал на матч с «Коламбусом». На арене «Блю Джекетс» стоит пушка, которая стреляет во время предматчевой раскатки и после голов хозяев. Годро, вероятно, забыл об этом – смотрите, что произошло:

● было и веселое фото с другой раскатки – Джонни тогда надувал пузыри жвачкой:

● в начале карьеры Джонни пригласили на вечер награждения игроков НХЛ. Кто-то со сцены пошутил, что Джонни уже пора быть в постели – детям нельзя быть вне дома в комендантский час;

● пользователь Эндрю вспомнил, как однажды сидел на угловом секторе на первом ряду – там, где разминались игроки «Калгари». Эндрю отвлекся – и вдруг в стекло прямо напротив него мощно прилетела шайба. Эндрю обернулся – Джонни с улыбкой посмотрел на него и кивнул;

● Джонни был шикарным партнером по команде. После гола в овертайме седьмого матча серии с «Далласом» Годро первым делом от души обнял травмированного Шона Монахана;

● а после голов Джонни всегда поил партнеров энергетиком Gatorade:

● с Якубом Ворачеком Годро однажды забавно исполнил буллит на Матче звезд. У хоккеистов существенная разница в росте (189 см у чеха и 175 – у американца) – и они изобразили отца и сына:

● на другом Матче звезд Годро хотел исполнить буллит с горящей клюшкой (как когда-то Линус Умарк из «Салавата Юлаева») – но НХЛ не разрешила;

● в «Калгари» Джонни был выдающимся игроком. Вообще Годро занимает пятую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ в овертаймах за всю историю (37 очков) – выше сплошь легенды: Сидни Кросби, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Патрик Кэйн. Но и в основное время Джонни творил чудеса: однажды две его шайбы разделили лишь 16 секунд – диктор на арене даже не успел объявить автора гола, как Годро забросил еще.

● в первых сезонах в НХЛ Джонни заработал обоюдное удаление с Брэдом Маршандом. Один из главных провокаторов лиги начал провоцировать Годро через стекло – взгляните на реакцию юного Джонни;

● был и настоящий мем. В матче с заклятыми соперниками из «Эдмонтона» Джонни посмотрел на медиакуб вот с таким выражением лица:

● и не только этот. Озадаченное лицо Годро на скамейке штрафников было не менее забавным:

● когда Патрик Лайне попал в программу помощи хоккеистам НХЛ, Годро поддержал его челлендж по пожертвованию $1000 на благотворительность за каждый гол. Но для себя правило даже ужесточил: Джонни отдавал по тысяче за каждое очко;

● пользователь Mex рассказал, что после этого буллита Джонни неделю жил бесплатно на его базе:

● Яромир Ягр, с которым Годро вместе играл в «Калгари», однажды сказал, что никогда не видел столь маленьких хоккеистов. Именно Джонни стал ассистентом в последней шайбе Ягра в НХЛ:

● пользователь Райан Уайлд вспомнил, как после тематической игры «Калгари» он встретил Годро. Райан сказал, что хотел бы автограф Джонни, но у него нет мерча «Калгари». Годро снял клубную кепку, подписал ее и отдал Райану;

● когда у Джонни и его супруги Мередит родилась дочь, пользователь твиттера Макайла Хиллард своими руками сделала для девочки одеяльце в стиле «Коламбуса». Макайла не ожидала, что Годро будут его использовать. Спустя несколько месяцев она встретила Джонни – на его плечах было то самое одеяльце:

● пользователь Мо Сагир, работающий в доставке еды, рассказал, как однажды привез Джонни заказ. Поздним вечером он написал жене, что закрывает смену – остался еще один адрес; как раз в пригороде, где и жил Годро, но оформлено на имя Майк. Жена улыбнулась: «Было бы забавно, если бы это был Джонни». Мо подъехал на точку, где увидел невысокого парня в худи. Тот подошел – и Мо вспомнил разговор с женой, которая оказалась права. «Джонни? Кто такой Майк, черт возьми?» – оба посмеялись, и Джонни ответил, что не любит указывать настоящее имя в подобных приложениях. Мо рассказал, как только что говорил о Джонни с женой, и Годро предложил отправить ей это фото:

● пользователь nonsleepist вспомнил, что Джонни писал письмо в Бостонский университет, в котором излагал, как сделать сэндвич с ветчиной и сыром (зачем Годро это сделал – история умалчивает);

● об этом же вспоминали на подкасте Spittin’ Chiclets Кит Йэндл и Кевин Хэйс – по их словам, Годро однажды пришел в суши-бар и сделал там сэндвич с ветчиной и сыром, которые принес с собой;

● у Джонни вообще был своеобразный рацион. Он не любил овощи и практически не ел фрукты. Перед драфтом его команда выбралась на барбекю, но Годро съел три гамбургера с кетчупом. Он пытался набрать вес – боялся, что иначе из-за габаритов его не выберут. Джонни стал выпивать по два молочных коктейля за день и ложками ел «Нутеллу». Однажды посреди тренировки он подошел к товарищу по команде и сказал: «Кажется, у меня болит живот». Партнеры отвели его к доктору, и после нескольких вопросов тот выяснил: из-за невероятного количества «Нутеллы» у Джонни случился запор. «Что ж, – сказал доктор, – кажется, вам нельзя это есть»;

● у всех игроков есть прозвища в раздевалке. Взрослого Джонни прозвали звучным «Хоккей», но в 9 лет его звали «Любовной машиной» – и пользователь MaxSens, который вспомнил об этом, понятия не имеет, как можно заработать такое прозвище в 9 лет;

● а Скотт Пули рассказал, что 7 или 8 лет назад Годро пришел на тренировку его племянника. Родителям заранее сообщили, что у хоккеиста плотный график – у каждого времени лишь на одно фото и один автограф. Но Джонни даже не вспомнил об этом правиле – он очень долго общался с мальчишками;

● пользователь Cenzo когда-то был в тренировочном лагере вместе с братьями Годро и их отцом Ги. Джонни увлеченно играл на скамейке в телефон. Когда Мэттью спросил, что он делает, тот ответил: «Птенчик, я пытаюсь побить свой рекорд!»

● а Алекс Креспо вспомнил историю из старших классов. Алекс, его брат, Джонни и и их друг Джон сидели на скамье в церкви – слушали мессу. Когда Джон ушел на причастие, Годро и брат Алекса подложили на скамью сломанную зубочистку – прямо как канцелярскую кнопку. Конечно, когда Джон сел на нее, он вскрикнул. Всех четверых выгнали с мессы;

● пользователь TH3VLP уверяет, что играл с Джонни в старших классах. Однажды Годро жевал табак в раздевалке. Его отец тогда был тренером команды – он, конечно, не знал, чем балуется сын. Когда Ги зашел в раздевалку, Джонни, чтобы не спалиться, проглотил табак;

● Годро всегда помнил, откуда он вышел. Он частенько приезжал играть за команду Глостерской католической школы. Джош Каз рассказал, что после одного из таких матчей Джонни пообщался со всеми, кто был на игре, сфотографировался, дал автографы – и улыбка не сходила с его лица:

● пользователь Still Sharpe рассказал, что однажды команда U12 с Годро в составе приехала на турнир. Там же свои матчи играла команда сына пользователя – только в ней были игроки до 16 лет, а ее тренер был знаком с Ги Годро. Запланированные соперники ни у тех, ни у других не приехали – и команды согласились сыграть друг против друга. Ги сказал ребятам из команды U16: «Только не поддавайтесь». Команда Годро вынесла старших ребят в одну калитку – а сам Джонни был главной звездой;

● Чарльз Бэйли поделился историей о своем племяннике, чьим любимым игроком был Годро. Однажды мальчик написал Джонни письмо и попросил автограф ко дню рождения – Годро прислал подписанную карточку, фото и кепку;

● а пользователь Калеб вспомнил, как Джонни однажды проходил мимо раздевалки «Ойлерс» с громким «Бу-у-у-у-у»:

● Пользователь IsonMase вспомнил, как после вечера UFC в Калгари встретил в баре парня. Тот рассказал, что ему исполнилось 18, и IsonMase пообещал купить парню шот. Подойдя к столику друзей «юнца», он увидел игроков «Флеймс» – конечно, у всех была своя выпивка. А этим «юнцом» оказался Годро.

● Моник Пош вспомнила дедлайн-2020. В тот день Джонни покинул лед в начале матча, и многие подумали, что его обменяли. На пресс-конференции после матча Годро со смехом объяснил, что выходил в туалет, и пообещал в следующий раз отлучиться подольше.

● Марк Карвальо нашел видео с молодежного чемпионата мира 2013 года. В финале сборная США обыграла сборную Швеции. Владислав Третьяк, который награждал команды, вешая медаль на шею Годро, похлопал его по голове и груди и сказал: «Черт возьми, парень, я не знаю, как ты это сделал, но это было невероятно».

● А неожиданную историю – уже не только про Джонни, а про семью в целом на похоронах этой ночью рассказала вдова хоккеиста Мередит:

«На самом деле у нас семья из пяти человек. Я на девятой неделе беременности, у меня третий ребенок. Это стало полной неожиданностью, но, опять же, Джонни сиял и был очень рад.

Я очень нервничала, потому что, опять же, это стало полной неожиданностью, но его реакцией было то, что он сразу же поцеловал меня и обнял, хотя я была за рулем. После того, как первоначальное волнение улеглось, каждый раз, когда он смотрел на меня, он просто говорил: «Ты чокнутая, ты это знаешь?»

Ноа, нашему старшему сыну, еще нет и двух лет. Менее чем за три года совместной жизни мы создали семью из пяти человек. Это звучит невероятно, но я рассматриваю это как величайшее благословение. Мне очень повезло, что я мать троих детей Джонни, и наш последний ребенок – настоящее благословение, несмотря на эти трудные обстоятельства».

Джонни Годро мог бы сыграть еще не одну сотню матчей в НХЛ. Он был очень светлым, приятным, милым и простым человеком, о котором десятки людей рассказали милые истории. Жизнь Джонни оказалась коротка – но помнить его будут долго.

Покойся с миром, Джонни.

Фото: Gettyimages /Richard T Gagnon / Contributor; East News /AP Photo/Joe Maiorana, AP Photo/The Philadelphia Inquirer, Michael Bryant, Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, AP Photo/Charles Krupa, AP Photo/Josie Lepe, LEAH HENNEL/Getty AFP/East News; instagram.com ; x.com/5thLineHillard ; x.com/Mandyhawk19 ; x.com/Moe_Saghir ; x.com/iggyfan2001 ; x.com/Capacitatedflux ; x.com/poastlegs ; x.com/MexPlays__ ; x.com/nhlrox48 ; x.com/CofRedCentral ; x.com/MissinCurfew ; x.com/alyssalerae ; x.com/AJWRichman