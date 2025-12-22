Серебряков, Лямкин и Косолапов – игроки недели в КХЛ. Нечаев из «Металлурга» – лучший новичок

Никита Серебряков, Никита Лямкин и Антон Косолапов – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим нападающим стал Антон Косолапов . Форвард «Сибири» набрал 6 (4+2) очков за 3 матча.

Защитником недели назван Никита Лямкин . У игрока «Ак Барса» 4 (0+4) очка за 3 игры при полезности «плюс 2».

Лучшим вратарем стал Никита Серебряков из «Авангарда». Он отразил 96,5% бросков при коэффициенте надежности 1,02 в 3 матчах.

Новичком недели назван 19-летний форвард «Металлурга» Игорь Нечаев . На его счету 2 (1+1) очка в 2 матчах FONBET КХЛ при среднем игровом времени 10:21.