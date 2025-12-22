Эллиотт Фридман: «Хэмилтон из «Нью-Джерси» минимум один раз накладывал вето на обмен. И эта история еще не закончена»

Эллиотт Фридман: Хэмилтон из «Нью-Джерси» накладывал вето на обмен.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что «Нью-Джерси » активно пытается обменять 32-летнего защитника Дуги Хэмилтона .

Игрок получает по 9 млн долларов в год до 30 июня 2028-го. В текущем сезоне на его счету 8 (4+4) очка за 32 игры при полезности «минус 1».

В соглашении Хэмилтона предусмотрен пункт, по которому его можно обменять только в 10 клубов, список которых предоставляет игрок.

«Есть подозрения, что Дуги как минимум один раз накладывал вето на обмен. Возможно, вето было два.

Если «Девилс» захотят обменять его, то это придется сделать это в одну из 10 команд из его списка. В противном случае, стоит забыть об этом, он не снимет этот пункт.

Однако эта глава еще не закончена. По крайней мере, клуб продолжает изучать варианты», – сказал Фридман .