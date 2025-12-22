«Баффало» выиграл 6 матчей подряд впервые с 2022 года. Клуб идет 14-м на Востоке
«Баффало» выиграл шесть матчей подряд в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» в гостях обыграл «Нью-Джерси» (3:1). Эта победа стала для клуба шестой подряд.
«Сэйбрс» достигли подобной серии в третий раз за 15 лет. Клуб выиграл 10 матчей подряд в сезоне-2018/19, а также 6 игр в декабре 2022-го. Оба раза это не помогло команде выйти в плей-офф.
«Баффало» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков за 35 игр.
