Ткачев о Кузнецове в «Металлурге»: «Это наш скрытый резерв. Мы верим в Женю».

Нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев поделился мнением про Евгения Кузнецова в клубе. 33-летний форвард набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах этого сезона FONBET КХЛ.

– То же самое можно сказать про Евгения Кузнецова? Он еще не сказал своего громкого слова в «Металлурге»?

– Конечно, мы верим в Женю. Нам будет проще во многом, это наш скрытый резерв.

– У вас потрясающая глубина в атаке, почти все нападающие такие техничные, при этом команда собрана низкорослая. В интернете есть даже шутки на этот счет. Как думаете, такая особенность в комплектовании состава может иметь свои проблемы?

– Этот вопрос скорее к Андрею Владимировичу Разину и руководству клуба, как они формировали команду, на какие принципы и моменты обращали прежде всего свое внимание.

Мне лично все нравится – то, как наша команда играет, мы видим результат. Еще где-то скрытого запаса у нас достаточно, мы на пик своих возможностей еще не вышли, – сказал Ткачев.

