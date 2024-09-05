Похороны братьев Годро пройдут в понедельник. Семья и друзья Джонни и Мэттью вместе с жителями Салема соберутся в церкви Святой Марии Магдалины

Похороны Джонни Годро и его брата Мэттью состоятся в понедельник

31-летнего форварда «Коламбуса » и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения .

По данным канала FOX 29, семья и друзья звезды НХЛ Джонни Годро и его брата Мэттью соберутся вместе с жителями их родного города Салема и хоккейными сообществами в понедельник, чтобы отдать дань уважения в католической церкви Святой Марии Магдалины.

Кроме того, в среду вечером пастор Эрик Бэнекер сообщил FOX 29, что ожидает трансляцию похорон онлайн.

Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Выбран «Калгари» в четвертом раунде драфта НХЛ-2011.

Джонни выступал в лиге за «Флэймс» и за «Коламбус». На его счету 743 (243+500) очка за 763 игры в регулярных чемпионатах и 33 (11+22) балла за результативность в 42 матчах плей-офф.

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