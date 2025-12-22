Назаров о КХЛ: «Лучший хоккейный турнир в Европе. В столь непростое время игроки должны радовать болельщиков положительными эмоциями и результатом»
Андрей Назаров о КХЛ: лучший хоккейный турнир в Европе.
Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров оценил уровень развития лиги.
«Хоккеисты должны понимать, что в столь непростое время они должны стараться максимально радовать своих болельщиков яркой игрой, положительными эмоциями и результатом.
Тогда аншлаги на трибунах продолжат собираться и в новом году, а лига – развиваться еще сильнее, как и положено лучшему хоккейному турниру во всей Европе», – сказал Назаров.
💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости