Владимир Плющев: «ЦСКА – легендарный клуб, но сейчас он не радует. Идеология руководства не отвечает историческим принципам, на которых была основана команда»

Владимир Плющев высказался об идеологии руководства ЦСКА.

«ЦСКА – это особая и легендарная команда. С историей ЦСКА сравниться не может никто. В клубе всегда были настоящие звезды, громкие имена и значимые для мирового хоккея люди. И лично для меня ЦСКА – это особый клуб.

Да, сейчас ЦСКА меня не радует. И не только меня, но и многих болельщиков. Думаю, что та идеология, которая сейчас присутствует в руководстве клуба, как раз не отвечает тем историческим принципам, на которых была основана команда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о возможном расширении КХЛ: «Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. В КХЛ уже есть команда из Азии, не соответствующая даже среднему уровню»