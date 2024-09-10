  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «ЦСКА – легендарный клуб, но сейчас он не радует. Идеология руководства не отвечает историческим принципам, на которых была основана команда»
2

Владимир Плющев: «ЦСКА – легендарный клуб, но сейчас он не радует. Идеология руководства не отвечает историческим принципам, на которых была основана команда»

Владимир Плющев высказался об идеологии руководства ЦСКА.

«ЦСКА – это особая и легендарная команда. С историей ЦСКА сравниться не может никто. В клубе всегда были настоящие звезды, громкие имена и значимые для мирового хоккея люди. И лично для меня ЦСКА – это особый клуб.

Да, сейчас ЦСКА меня не радует. И не только меня, но и многих болельщиков. Думаю, что та идеология, которая сейчас присутствует в руководстве клуба, как раз не отвечает тем историческим принципам, на которых была основана команда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о возможном расширении КХЛ: «Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. В КХЛ уже есть команда из Азии, не соответствующая даже среднему уровню»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЦСКА
болельщики
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Плющев: «СКА – лидер по предсезонной работе штабов, но не по содержанию игры. У ЦСКА и «Динамо» все не стыкуется, «Металлург» совсем не порадовал»
3вчера, 14:58
Владимир Плющев: «Готовить резерв нужно по классической советской школе, а не по шведским лекалам. Даже североамериканцы снимали шляпы перед нашими мастерами»
4вчера, 13:16
Владимир Плющев: «Не думаю, что Кузнецов в лучшей форме, но он никогда не ловил звезду и не отделял себя от коллектива. Встроиться в другую лигу непросто»
48 сентября, 19:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кожевников об Овечкине: «Одно ожидание – забросить 50 шайб, и весь мир выдохнет. На этом деньги сейчас делают, народ будет битком ходить»
6 минут назад
Вячеслав Быков: «СКА собирает талантливую молодежь, которая обязана выстрелить. Буду следить за «Салаватом», «Трактором» и ЦСКА»
13сегодня, 11:33
Кожевников о Гашеке в чешском сенате: «Конченый негодяй и гнилой мужик – флаги меняет на каждом повороте. И раньше считал, что его русофобские заявления – это выборная кампания»
7сегодня, 11:04
«Барыс» о слухах про задержку зарплаты в клубе: «Не все даже отработали 1,5 месяца. Выплаты за август будут в сентябре, кто работает с июля – получили за июль»
1сегодня, 10:37
Назаров о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Правильная идея, нужно расширяться на Восток. В США состоятся дебаты, но это лишь обертка от конфеты, на деле последует обман»
25сегодня, 10:08
Гашек баллотируется в чешский сенат: «Правильная политика объединяет, а не разделяет. Это не власть или личные амбиции, а служение народу»
10сегодня, 09:53
Ротенберг о 0:2 с «Локомотивом»: «Не хватило свежести – долгая поездка. За 3 года мы забили больше всех в КХЛ, у нас есть характер, есть команда»
67сегодня, 09:16
Генменеджер «Трактора» о трансферах СКА: «Мне все равно, есть контролирующий орган – руководство КХЛ. Так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого»
12сегодня, 08:45
«Ак Барс» из-за саммита БРИКС в Казани перенесет один домашний матч, а не пять. КХЛ заявила, что перенести столько игр невозможно («Бизнес Online»)
7сегодня, 08:32
В «Барысе» 1,5 месяца не платят зарплату. Клуб из Казахстана проиграл все 3 матча на старте сезона (Артур Хайруллин)
20сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Гусев о тренировках в Нью-Джерси в межсезонье: «Где я находился и зачем это делал – домыслы. Мне важно показывать на льду лучшие качества, поэтому я в «Динамо»
218 минут назад
Хедман об уходе Стэмкоса: «Стивен – лучший, кто когда-либо носил свитер «Тампы». Будет необычно заходить в раздевалку и не видеть его»
249 минут назад
Генменеджер «Трактора»: «У Заварухина было хорошее предложение возглавить «Челмет». Во второй заход он мог бы дать большее, чем отпустить вожжи и быть на позитиве»
3сегодня, 11:21
Хафизуллин об игроках без контрактов: «С этим потолком зарплат клубы считают деньги. Взрослый попросит больше, проще взять молодого – все на поверхности»
3сегодня, 10:50
«Спартак» выиграл арбитраж в КХЛ по делу Заседы. 25-летний форвард останется в клубе, но может подать апелляцию (Дмитрий Лукашов)
1сегодня, 10:23
Браташ о том, что российская школа вратарей – сильнейшая в мире: «Неоспоримый факт. В НХЛ играют лучшие голкиперы, и наших там не один-два, а целая плеяда, когорта»
4сегодня, 09:28
Плющев о возможном расширении КХЛ: «Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. В КХЛ уже есть команда из Азии, не соответствующая даже среднему уровню»
10сегодня, 09:03
Кросби верит, что «Питтсбург» может перестроиться на ходу: «Некоторые команды проходили через этот период быстрее прочих. Побеждать хочется всегда»
7сегодня, 07:58
Никитин о 19-летнем защитнике «Локомотива» Ульеве: «Неожиданный бонус для нас. У парня большое сердце – пример для всех! Я и сыну говорю – смотри, с каким ростом можно играть»
4сегодня, 07:40
Рыбин о Радулове: «Он лидер по натуре. Игроки «Локомотива» смотрят на него и заряжаются нужной энергией. У Александра нет проблем ни с возрастом, ни с мотивацией»
1сегодня, 07:22