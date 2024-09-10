Владимир Плющев: «ЦСКА – легендарный клуб, но сейчас он не радует. Идеология руководства не отвечает историческим принципам, на которых была основана команда»
Владимир Плющев высказался об идеологии руководства ЦСКА.
«ЦСКА – это особая и легендарная команда. С историей ЦСКА сравниться не может никто. В клубе всегда были настоящие звезды, громкие имена и значимые для мирового хоккея люди. И лично для меня ЦСКА – это особый клуб.
Да, сейчас ЦСКА меня не радует. И не только меня, но и многих болельщиков. Думаю, что та идеология, которая сейчас присутствует в руководстве клуба, как раз не отвечает тем историческим принципам, на которых была основана команда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев о возможном расширении КХЛ: «Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. В КХЛ уже есть команда из Азии, не соответствующая даже среднему уровню»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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