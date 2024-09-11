Плющев о бане России: «Сборная СССР тоже не выступала на международном уровне, но потом показала всем, чего стоит. Не уверен, что сейчас мы произведем такой же фурор»

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении сборной России на мировую арену.

«Неучастие наших хоккеистов в молодежном и взрослом чемпионатах мира – большая потеря. Всегда все познается в сравнении. Мировой хоккей двигается вперед, а мы довольствуемся соперниками на внутреннем рынке.

В свое время сборная СССР тоже не выступала на международном уровне, но потом, когда мы туда попали, показали всем, чего стоим. Не уверен, что сейчас при возвращении нашего хоккея на мировую арену наша сборная произведет такой же фурор, как команда Советского Союза», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.