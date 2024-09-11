Плющев о бане России: «Сборная СССР тоже не выступала на международном уровне, но потом показала всем, чего стоит. Не уверен, что сейчас мы произведем такой же фурор»
Владимир Плющев высказался о возможном возвращении сборной России на мировую арену.
«Неучастие наших хоккеистов в молодежном и взрослом чемпионатах мира – большая потеря. Всегда все познается в сравнении. Мировой хоккей двигается вперед, а мы довольствуемся соперниками на внутреннем рынке.
В свое время сборная СССР тоже не выступала на международном уровне, но потом, когда мы туда попали, показали всем, чего стоим. Не уверен, что сейчас при возвращении нашего хоккея на мировую арену наша сборная произведет такой же фурор, как команда Советского Союза», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Все про спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости