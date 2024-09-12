«Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Ротенберг на вопрос о смене звена Кузнецова
Сегодня петербуржский клуб уступил «Трактору» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– У Кузнецова снова поменялось звено. В чем сложность поиска партнеров для него?
– А вы какое звено предлагаете для него? Сложность? Это не сложность. Все кайфуют от хоккея. Это же здорово, что есть разные варианты. У вас есть какое-то предложение?
– Это какая-то система, что вы его постоянно…
– А сколько игр мы сыграли? Что значит система? Учитывайте травмы игроков. Давайте разберем. Что мы имеете в виду?
Вы читаете просто из прессы, как я понимаю. Да, там много пишут, разные люди.
Есть доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Ну, не читайте это комментарии.
У Кузнецова хорошие звенья, он играет постоянно в большинстве. Посмотрите на игровое время Кузнецова – давайте отталкиваться от фактов, а не читать комментарии на каких-то сайтах. Люди пишут из-за бугра, – заявил тренер СКА на пресс-конференции.
СКА не забивает два матча подряд – 0 голов с «Локомотивом» и «Трактором». У Кузнецова 1+0 за 4 игры
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