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  • «Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Ротенберг на вопрос о смене звена Кузнецова
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«Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Ротенберг на вопрос о смене звена Кузнецова

Роман Ротенберг заявил, что комментарии про СКА «пишутся не из России».

Сегодня петербуржский клуб уступил «Трактору» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– У Кузнецова снова поменялось звено. В чем сложность поиска партнеров для него?

– А вы какое звено предлагаете для него? Сложность? Это не сложность. Все кайфуют от хоккея. Это же здорово, что есть разные варианты. У вас есть какое-то предложение?

– Это какая-то система, что вы его постоянно…

– А сколько игр мы сыграли? Что значит система? Учитывайте травмы игроков. Давайте разберем. Что мы имеете в виду?

Вы читаете просто из прессы, как я понимаю. Да, там много пишут, разные люди.

Есть доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Ну, не читайте это комментарии.

У Кузнецова хорошие звенья, он играет постоянно в большинстве. Посмотрите на игровое время Кузнецова – давайте отталкиваться от фактов, а не читать комментарии на каких-то сайтах. Люди пишут из-за бугра, – заявил тренер СКА на пресс-конференции.

СКА не забивает два матча подряд – 0 голов с «Локомотивом» и «Трактором». У Кузнецова 1+0 за 4 игры

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница СКА во «ВКонтакте»
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
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