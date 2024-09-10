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  • Плющев о возможном расширении КХЛ: «Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. В КХЛ уже есть команда из Азии, не соответствующая даже среднему уровню»
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Плющев о возможном расширении КХЛ: «Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. В КХЛ уже есть команда из Азии, не соответствующая даже среднему уровню»

Владимир Плющев высказался о возможном расширении КХЛ в Азербайджан.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана предложил стране создать клуб в КХЛ.

«Азербайджанский клуб достойно смотрелся бы в РПЛ – это точно. Что касается хоккея, то никогда не слышал, чтобы там им активно занимались. Не знаю команды, которая могла бы если не создать конкуренцию, то хотя бы достойно выступать. У нас уже есть один клуб из Азии, который не соответствует даже среднему уровню.

Тут надо определиться. КХЛ – коммерческий бизнес-проект. С этой точки зрения расширение лиги дает больше возможностей для получения прибыли. А вот спортивная составляющая на данный момент не очень высокая. Были же разговоры даже о клубе из Саудовской Аравии.

Если нам нужен хоккей высочайшего класса, чтобы наша сборная после снятия санкций достойно представляла страну на международной арене, тогда подход должен быть иным», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Азербайджан
logoКХЛ
Политика
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