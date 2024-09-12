СКА закрыл комментарии в телеграме. Сегодня команда Ротенберга проиграла «Трактору»
На странице СКА в телеграме пропала возможность комментировать записи.
Это случилось на фоне поражения петербуржцев в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:3). Сейчас на странице СКА можно оставлять только реакции.
Отметим, что команда Ротенберга проиграла три матча из четырех на старте сезона, ни разу не забив в двух последних.
«Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Ротенберг на вопрос о смене звена Кузнецова
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал СКА
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