СКА закрыл комментарии в телеграме. Сегодня команда Ротенберга проиграла «Трактору»

На странице СКА в телеграме пропала возможность комментировать записи.

Это случилось на фоне поражения петербуржцев в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором » (0:3). Сейчас на странице СКА можно оставлять только реакции.

Отметим, что команда Ротенберга проиграла три матча из четырех на старте сезона, ни разу не забив в двух последних.

«Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Ротенберг на вопрос о смене звена Кузнецова