Морозов о долгах в «Барысе»: «Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца»
Президент КХЛ рассказал о ситуации с долгами в «Барысе».
— Как сейчас с задолженностями по зарплатам? Были слухи про «Барыс».
— Сегодня пришла информация про «Барыс» при подготовке к совету директоров. У них возникла небольшая проблема. Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца.
Будем следить за информацией, с руководством [клуба] на связи, — сказал Алексей Морозов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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