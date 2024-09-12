Морозов о долгах в «Барысе»: «Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца»

Президент КХЛ рассказал о ситуации с долгами в «Барысе».

— Как сейчас с задолженностями по зарплатам? Были слухи про «Барыс».

— Сегодня пришла информация про «Барыс» при подготовке к совету директоров. У них возникла небольшая проблема. Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца.

Будем следить за информацией, с руководством [клуба] на связи, — сказал Алексей Морозов .