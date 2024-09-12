Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Григоренко в пустые ворота, лежа на льду. Вратарь «Трактора» отразил все 25 бросков СКА за 2 периода
Зак Фукале не пропустил голов в 2 периодах матча «Трактора» против СКА.
СКА принимает «Трактор» (0:0, второй период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В конце второго периода голкипер Зак Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Михаила Григоренко в пустые ворота, лежа на льду.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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