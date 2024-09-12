  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Металлург» в гостях у «Нефтехимика», ЦСКА примет «Торпедо», СКА – «Трактор», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», «Динамо» против «Спартака» 
5

КХЛ. «Металлург» в гостях у «Нефтехимика», ЦСКА примет «Торпедо», СКА – «Трактор», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», «Динамо» против «Спартака» 

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Металлург» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», ЦСКА примет «Торпедо», СКА – «Трактор», «Локомотив» встретится на выезде с «Куньлунем», «Спартак» сразится в дерби с «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМеталлург Мг
logoСибирь
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoСеверсталь
logoНефтехимик
logoСКА
logoТрактор
logoСпартак
logoТорпедо
результаты матчей
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoКуньлунь Ред Стар
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У какого клуба маскот – зубр? А у кого – дракон?
57 минут назадСпецпроект
«Лахта Центр» поддержал СКА специальной подсветкой перед первым домашним матчем: «Петербург в цветах СКА»
657 минут назадВидео
Зайцев о КХЛ: «Пока не до конца привык к правилам – за воротами нельзя долго стоять, силовая борьба судится немного иначе» 
7сегодня, 02:29
Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч»
22вчера, 22:07
«Торонто» подписал пробный контракт с Пачиоретти. 35-летний форвард выступал за «Вашингтон» в прошлом сезоне
6вчера, 19:48
КХЛ. «Амур» обыграл «Авангард» по буллитам, «Салават» забросил 5 шайб «Автомобилисту», «Витязь» проиграл минскому «Динамо»
107вчера, 19:05
Григоренко о требованиях Ротенберга: «Стараюсь все понять. Не все всегда получается, но я продолжаю работать»
18вчера, 18:31
Звягин о 2:3 с «Амуром»: «Авангард» не смог весь матч играть, как в первом периоде, обидно. Ребят упрекнуть не в чем, все бились, боролись»
5вчера, 18:04
Мартемьянов о 3:2 с «Авангардом»: «Амур» проспал первый период. Сказалась долгосрочная поездка, может – мы полтора месяца в пути. Парни переломили игру, самолюбие взыграло»
2вчера, 17:41
Исхаков о КХЛ: «Здесь можно не торопиться и не суетиться, а в НХЛ у тебя очень мало времени на игру с шайбой»
4вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Морозов о долгах в «Барысе»: «Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца»
2сегодня, 04:45
Якубов о лидерстве «Локомотива»: «Закономерность. Сила – в системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции» 
1сегодня, 04:33
Ружичка о переходе в «Спартак»: «Многое слышал о команде, очень атакующая и молодая. Хотел играть в Москве» 
1сегодня, 04:18
Голдобин о «Лужниках»: «Можно хоть целый день гулять как в парке, любоваться природой. Моя мечта – покататься здесь на роликах» 
сегодня, 02:55
Десятков об 1:5 от Минска: «Витязь» пропускал легкие голы, проиграл большое количество вбрасываний – много приходилось работать вхолостую» 
сегодня, 02:41
Квартальнов о «Динамо» Минск и 5:1 с «Витязем»: «Хорошее начало, непростой второй период, в третьем играли поспокойнее» 
сегодня, 02:16
Звягин о 2:3 с «Амуром»: «Авангард» вел 2:0 и проиграл, такое встречается. Мы не роботы, да и играем не в приставку»
1вчера, 21:57
Бабаев о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Не вижу смысла прям гнаться, за 2 сезона он задачу выполнит. Вопрос – насколько он этот рекорд перекроет»
2вчера, 21:48
Кожевников о «Динамо»: «Будет в первой четверке плей-офф. Не надо по 3 играм выводы делать, у них новая команда, игроки»
2вчера, 21:39
Ковальчук о форме: «В РПЛ потолкаться бы точно смог минут десять. «Спартаку» удачи, у команды хорошее будущее, думаю»
1вчера, 21:24