КХЛ. «Металлург» в гостях у «Нефтехимика», ЦСКА примет «Торпедо», СКА – «Трактор», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», «Динамо» против «Спартака» 

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Металлург » сыграет в гостях с «Нефтехимиком », ЦСКА примет «Торпедо », СКА – «Трактор », «Локомотив» встретится на выезде с «Куньлунем», «Спартак» сразится в дерби с «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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