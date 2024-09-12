КХЛ. «Металлург» в гостях у «Нефтехимика», ЦСКА примет «Торпедо», СКА – «Трактор», «Локомотив» сыграет с «Куньлунем», «Динамо» против «Спартака»
В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.
«Металлург» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», ЦСКА примет «Торпедо», СКА – «Трактор», «Локомотив» встретится на выезде с «Куньлунем», «Спартак» сразится в дерби с «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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