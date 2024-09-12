💰 1,2 млрд рублей – на все клубы КХЛ! Больше всех дали «Магнитке» и «Локо», минимум – у «Куньлуня» и «Витязя»

Разбираемся в системе распределения доходов.

Регулярка КХЛ-2024/25 набирает обороты, хотя еще не все моменты прошлого сезона были закрыты. До вчерашнего дня.

Совет директоров КХЛ в очередной раз собрался обсудить целый список вопросов, в котором оказались и выплаты клубам по итогам сезона-2023/24. Впервые в истории лиги их общая сумма превысила миллиард (а именно 1 175 183 272 рубля) – это почти в два раза больше, чем год назад.

Рассказываем о системе выплат в КХЛ: когда они появились, от чего зависят суммы и кто из клубов по каким пунктам лидирует в рейтинге.

Как распределяют деньги: все зависит от рейтинга клуба и результата

КХЛ уже в десятый раз выплачивает клубам заслуженные суммы – впервые это произошло еще по итогам сезона-2014/15.

Общий «банк» формируется из нескольких источников: реализация телевизионных и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и деньги самой лиги.

Сейчас выплаты распределяются так:

● 30% от общей суммы – пропорционально между клубами по их результатам;

● 70% – разлетаются по клубам в зависимости от их позиций в ежегодном рейтинге КХЛ. Он учитывает не только места и кубки, но и другие параметры работы команд. Например, их зависимость от государственного финансирования, отсутствие задержек по зарплатам, посещаемость арен, работу со СМИ, доходы от матчдэя и реализации билетов, качество сервиса для зрителей.

Последние три момента особенно выделил президент КХЛ Алексей Морозов, сообщив о грядущих изменениях: «Рейтинг будет скорректирован, сделаем больше упор на медиаиндекс. Клубам надо увеличить объем работы с болельщиками».

Сейчас заполняемость арен, сервисы для зрителей, доходы от билетов и игровых дней – это 25% общей системы начисления баллов в рейтинге. И понятно, что дальше их ценность будет только расти.

Первый по выплатам (и он же первый в рейтинге клубов КХЛ-2023/24) – магнитогорский «Металлург», получивший 106 млн рублей. Больше девятизначных доходов нет ни у одного клуба.

В топ-5 по выплатам – «Локомотив» и московское «Динамо». При этом в рейтинге клубов КХЛ они в пятерку лучших не входят, здесь повлияли хоккейные результаты: «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, а москвичи выиграли регулярку.

Меньше всех заплатили аутсайдерам прошлого сезона – «Барысу» (25,5 млн), «Витязю» (25 млн) и «Куньлуню» (19,8 млн). Все они не только пролетели мимо плей-офф, но и занимают места внизу рейтинга клубов.

А что там в рейтинге? ЦСКА – среди худших по зависимости от госсредств, «Ак Барс» – лучший по билетной программе

Ниже – сводная таблица рейтинга и всех его показателей. Здесь можно увидеть, в чем каждый клуб преуспел, а где еще предстоит много работы. Цифры напротив команд – их место в лиге по тому или иному показателю. Расшифровка всех пунктов – в конце таблицы.

● Первое место «Металлурга» не значит, что он был лидером по всем параметрам. Понятно, что действующий чемпион – первый по спортивным достижениям, а также по стоимости спортивного результата и телевизионному индексу. Но, например, по сервисам для зрителей у него только седьмое место, по посещаемости – вообще 12-е.

● У СКА практически идеальная картина по большинству моментов, касающихся работы с болельщиками и медиа, но на итоговое второе место в рейтинге опустила хоккейная часть: спортивные достижения (4-е место) и стоимость результата (6-е). Все же вылет во втором раунде не соответствует ни ожиданиям, ни затратам. К тому же, финансирование клуба осуществляется за счет госкомпаний.

● «Ак Барс» с отрывом лидирует по доходам от билетов и матчдэя. В минусах – тоже зависимость от государственных средств (20-е место).

● «Авангард» потерял две позиции в рейтинге относительно 2023 года из-за падения сразу нескольких показателей: достижения (7-е место), стоимость результата (9-е) и ТВ-индекс (7-е).

● ЦСКА опустился аж на четыре места по сравнению с предыдущим рейтингом. В основном на это повлияло снижение посещаемости и качества сервиса для зрителей, а также потеря лидирующей позиции в ТВ-индексе. С госфинасированием ничего особо не изменилось – были предпоследними, там же и остались.

● Среди других клубов наибольший прогресс показали «Локомотив» (+4 места) и «Автомобилист» (+7 мест). Это произошло благодаря успехам в плей-офф и соответствующему росту ТВ-индекса.

● А чемпион регулярки – московское «Динамо» – только на одиннадцатой позиции. Во многом из-за задержек зарплат и последнего места в соответствующем показателе. Сейчас ситуация в клубе стабилизировалась, но все параметры рассчитываются по нескольким последним сезонам, поэтому след трудного прошлого еще остается и влияет на рейтинг.

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На что клубы отправят средства от лиги? По словам Алексея Морозова, тратить можно на «хозяйственную часть»: закупку и модернизацию оборудования для сервисных зон хоккеистов, создание восстановительных зон для игроков, улучшение инфраструктуры арен, организацию развлекательных мероприятий для болельщиков и так далее.

Еще лига сообщила, что 99 млн рублей будут потрачены на детско-юношеский спорт: независимые школы и школы клубов МХЛ, не относящиеся к кэхаэловским системам.

И с одной стороны общая сумма выплат – более миллиарда – выглядит довольно солидной. С другой – в пересчете на 23 команды, даже при разных пропорциях, получается довольно немного для современного хоккея. К примеру, один только Толчинский получит за этот сезон больше, чем вся выплата СКА от КХЛ за прошлый.

Так что это пока больше похоже на приятный кэшбэк от лиги на покрытие части организационных расходов хоккейного клуба. Но то, что сумма растет от года в год – уже хорошо.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Алексей Филиппов