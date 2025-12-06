«Я не Супермен – конечно, я устаю. Непросто создавать моменты и успевать в защите, проводя на льду по 30 минут». Куинн Хьюз о лидерстве по игровому времени в НХЛ
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз прокомментировал свое лидерство по игровому времени в этом регулярном чемпионате НХЛ.
26-летний хоккеист проводит на льду в среднем 27:30 за матч. Он опережает ближайшего преследователя (Зак Веренски из «Коламбуса») на 54 секунды.
«Конечно, я устаю. Я стараюсь делать свое дело: создавать голевые моменты в атаке и успевать отбирать шайбу в защите. Непросто делать все это, проводя на льду половину матча.
Так что, да, я не идеален, не Супермен, но всегда стремлюсь стать лучше», – добавил Хьюз.
В текущем сезоне на счету Хьюза 22 (2+20) очка за 23 игры при полезности «минус 7».
Серавалли о Куинне Хьюзе: «Хотел бы «Нью-Джерси» заполучить его? Конечно. Но если Куинн будет играть в первой бригаде большинства, чем будет заниматься Люк?»