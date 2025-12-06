Плющев об отстранении Тамбиева с поста в «Адмирале»: «Пошла эпидемия увольнений. Большое количество команд заявили претензии на Кубок Гагарина – это связано»

Владимир Плющев об отстранении Леонида Тамбиева: пошла эпидемия увольнений.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отстранение Леонида Тамбиева с поста главного тренера «Адмирала».

«Мне трудно предположить, что повлияло на все. Тамбиев уже не первый год работал в «Адмирале » и достигал неплохих результатов с этой командой.

Я не знаю, какие задачи стояли перед командой перед сезоном. Может быть, они были конкретные, и он действительно с ними пока не справлялся. Но больше мне прокомментировать очень сложно, для этого надо быть внутри команды.

Сейчас вообще пошла эпидемия увольнений. Видимо, это все связано с большим количеством команд, заявивших свои претензии на Кубок Гагарина», – сказал Плющев.

«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года