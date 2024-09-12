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Кузнецов сыграет во втором звене СКА с Грицюком и Зыковым против «Трактора»

Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с Арсением Грицюком против «Трактора».

СКА примет «Трактор» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. 

Нападающий Евгений Кузнецов сыграет во втором звене вместе с Арсением Грицюком и Валентином Зыковым

Изображение: t.me/hcska

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoВалентин Зыков
logoАрсений Грицюк
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