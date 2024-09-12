Кузнецов сыграет во втором звене СКА с Грицюком и Зыковым против «Трактора»

Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с Арсением Грицюком против «Трактора».

СКА примет «Трактор » в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Нападающий Евгений Кузнецов сыграет во втором звене вместе с Арсением Грицюком и Валентином Зыковым .

Изображение: t.me/hcska