Кузнецов сыграет во втором звене СКА с Грицюком и Зыковым против «Трактора»
Евгений Кузнецов сыграет в одном звене с Арсением Грицюком против «Трактора».
СКА примет «Трактор» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Нападающий Евгений Кузнецов сыграет во втором звене вместе с Арсением Грицюком и Валентином Зыковым.
Изображение: t.me/hcska
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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