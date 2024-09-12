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  • Ротенберг о 1-м домашнем матче СКА: «Заново залили лед – он абсолютно белый, шайбу четко видно и дышится хорошо. Все билеты проданы, каждый зритель получит бесплатную футболку»
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Ротенберг о 1-м домашнем матче СКА: «Заново залили лед – он абсолютно белый, шайбу четко видно и дышится хорошо. Все билеты проданы, каждый зритель получит бесплатную футболку»

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от первой домашней игры СКА в сезоне.

Сегодня армейцы примут «Трактор» в матче регулярного чемпионата. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

– Чего вы ждете от первого домашнего матча СКА в сезоне?

– У нас все билеты уже проданы. Мы очень рады, благодарны нашим болельщикам – будут полные трибуны. Каждый зритель в подарок получит бесплатную футболку.

Лед мы заново залили, достигнув высокого уровня. Вы сами посмотрите на качество льда – он абсолютно белый, как на картинке. Шайбу четко видно. Со светом мы еще работаем. Он хорошего уровня, но через месяц будет еще лучше. Всем этим деталям мы уделяем большое внимание.

Тут хорошо дышится, и я это отмечал – такая же атмосфера в Ярославле, где тоже дышится хорошо. Максимальное потребление кислорода – это очень важно для каждого спортсмена при восстановлении на сменах.

– Можно ли сказать, что в Санкт‑Петербурге теперь лучший лед в КХЛ?

– Мы считаем, что наш домашний лед, когда мы учитываем все детали и наши сотрудники их отрабатывают, – это один из лучших льдов.

Бывает, что погода влияет. Сегодня лед лучший, завтра нужно его адаптировать к погодным реалиям. Постоянно идет тонкая настройка. Это еще зависит от вентиляции, от фильтрации воды – тут очень много нюансов.

Например, заливщик не вышел на работу, который один в России может так заливать лед, и это тоже влияет. Или фильтрация воды, если ее не учесть, может испортить качество льда в момент.

А так мы стремимся к тому, чтобы наш лед в Санкт‑Петербурге был лучшим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг выложил фото в кимоно и с черным поясом: «Дзюдо – яп. 柔道 «гибкий путь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
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logoМатч ТВ
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