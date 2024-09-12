Медведев об Азербайджане в КХЛ: «Страна должна обладать условиями – ледовый дворец, интерес к игре, деньги на игроков. Перед вступлением нужно выполнить домашнюю работу»
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.
«Чтобы играть в хоккей на уровне КХЛ, любая страна, не только Азербайджан, должна обладать определенными условиями.
Первое и самое главное – качественная инфраструктура, вместительный ледовый дворец, который будет комфортен и для зрителей, и для самих хоккеистов. Второе – интерес к игре в хоккей. Чтобы люди сами хотели ходить, следили.
Третье – источник денег на игроков. Как показывает многочисленный опыт, если есть деньги, то игроков можно привезти. Некоторые не хоккейные страны проводили исследовательскую работу и ставили вопрос, где взять игроков.
Даже в наше время, если убрать недружественную нам Европу, в США и Канаде, а также на пространстве КХЛ достаточно игроков на то, чтобы еще пару‑тройку команд сформировать. Но для этого должны быть выполнены условия номер один и два.
Так что Азербайджану перед тем, как задуматься о вступлении, нужно выполнить домашнюю работу», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Михаил Дегтярев: «Путин подчеркивает, что Россия придает значение отношениям с Азербайджаном. Предложил им присоединиться к КХЛ, у лиги очень обширная география»
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