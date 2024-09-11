Медведев на вопрос о Деанджело в СКА: «Ищем праворукого защитника для усиления в обороне и атаке. Пока не могу сказать, кто это будет»
Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе Энтони Деанджело в СКА.
Ранее появилась информация, что 28-летний американец может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга. Представитель игрока опроверг информацию о переходе экс-защитника «Каролины» в КХЛ.
Также сообщалось, что в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ, пока не заключивших новый контракт с клубом, Деанджело занимает 3-е место.
– Кого из новичков стоит ждать в СКА? Много говорили про Деанджело.
– Не секрет, что мы ищем праворукого защитника, который может усилить игру в обороне и в атаке. На сегодняшний день я не могу вам сказать, кто это будет, – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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