Медведев на вопрос о Деанджело в СКА: «Ищем праворукого защитника для усиления в обороне и атаке. Пока не могу сказать, кто это будет»

Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе Энтони Деанджело в СКА.

Ранее появилась информация , что 28-летний американец может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга. Представитель игрока опроверг информацию о переходе экс-защитника «Каролины» в КХЛ .

Также сообщалось , что в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ, пока не заключивших новый контракт с клубом, Деанджело занимает 3-е место.

– Кого из новичков стоит ждать в СКА? Много говорили про Деанджело.

– Не секрет, что мы ищем праворукого защитника, который может усилить игру в обороне и в атаке. На сегодняшний день я не могу вам сказать, кто это будет, – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

СКА берет американца из НХЛ: он дрался с русским вратарем и нападал на судей