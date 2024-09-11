Морозов не обсуждал с Дегтяревым приглашение Азербайджана в КХЛ: «Смотрим на расширение в дружественные страны, но не хотим, чтобы новый клуб был балластом»
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.
– Вопрос про выступление Дегтярева о расширении лиги в Азербайджан. Пришло время расширяться? Общались ли с Дегтяревым?
– Мы не общались по этому поводу. Недавно виделись, такого разговора про Азербайджан не велось.
Лига смотрит на расширение в разные страны, дружественные нам. Тут надо детально все прорабатывать, потому что в этих странах не всегда есть дворцы, которые подходят нам по регламенту. Поэтому детальная проработка конкретного присоединения лиги нужна, и мы тогда это рассмотрим. При этом надо все делать заблаговременно.
– Лиге это интересно?
– Надо прорабатывать детально. И дворец, и детская школа, и остальное, что есть в других клубах. Мы не хотим, чтобы клуб, вступивший в лигу, был балластом. Это должно идти в развитие хоккея в регионе, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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