Морозов не обсуждал с Дегтяревым приглашение Азербайджана в КХЛ: «Смотрим на расширение в дружественные страны, но не хотим, чтобы новый клуб был балластом»

Президент КХЛ прокомментировал возможное появление клуба из Азербайджана в лиге.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.

– Вопрос про выступление Дегтярева о расширении лиги в Азербайджан. Пришло время расширяться? Общались ли с Дегтяревым?

– Мы не общались по этому поводу. Недавно виделись, такого разговора про Азербайджан не велось.

Лига смотрит на расширение в разные страны, дружественные нам. Тут надо детально все прорабатывать, потому что в этих странах не всегда есть дворцы, которые подходят нам по регламенту. Поэтому детальная проработка конкретного присоединения лиги нужна, и мы тогда это рассмотрим. При этом надо все делать заблаговременно.

– Лиге это интересно?

– Надо прорабатывать детально. И дворец, и детская школа, и остальное, что есть в других клубах. Мы не хотим, чтобы клуб, вступивший в лигу, был балластом. Это должно идти в развитие хоккея в регионе, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.