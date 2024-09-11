Медведев о независимости КХЛ: «Лига от этого слабее не станет. Отношения с ФХР складывались непросто с самого начала»
В СКА прокомментировали разделение КХЛ и ФХР.
Сегодня стал известен состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/25. Из него вышли представители ФХР Дмитрий Курбатов и Аркадий Ротенберг.
«Лига стала независимой, ситуация изменилась. Это дает новые возможности КХЛ по спортивному и экономическому развитию. Отношения с ФХР складывались непросто с самого начала, когда лига создавалась.
Важным вопросом было то, кто проводит чемпионат России. Было принято общее решение, что обладатель Кубка Гагарина будет иметь статус чемпиона России. Сейчас произошло разделение, можно его обсуждать долго, но международные условия сейчас другие. Лига от этого слабее не станет», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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