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Медведев про Кузнецова: «Игрок высочайшего уровня, у него глаза горят. Неслучайно он капитан СКА в отсутствие Никишина»

Александр Медведев оценил начало карьеры Евгения Кузнецова в СКА.

– Как вам первые матчи Кузнецова в СКА?

– Игра Евгения привлекает очень большое внимание из-за того, какого уровня игрок приехал – обладатель Кубка Стэнли. Все еще, надеюсь, помнят, какой вклад он внес в победу нашей сборной на МЧМ в том знаменитом матче, когда наша сборная проигрывала 0:3.

Он игрок высочайшего уровня, находится в хорошей физической форме. У него глаза горят. Неслучайно он является капитаном команды в отсутствие Никишина, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

В составе СКА Кузнецов провел 3 игры в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ и забил 1 гол. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoАлександр Медведев
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoЧемпионат.com
logoАлександр Никишин
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