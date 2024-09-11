Медведев про Кузнецова: «Игрок высочайшего уровня, у него глаза горят. Неслучайно он капитан СКА в отсутствие Никишина»
Александр Медведев оценил начало карьеры Евгения Кузнецова в СКА.
– Как вам первые матчи Кузнецова в СКА?
– Игра Евгения привлекает очень большое внимание из-за того, какого уровня игрок приехал – обладатель Кубка Стэнли. Все еще, надеюсь, помнят, какой вклад он внес в победу нашей сборной на МЧМ в том знаменитом матче, когда наша сборная проигрывала 0:3.
Он игрок высочайшего уровня, находится в хорошей физической форме. У него глаза горят. Неслучайно он является капитаном команды в отсутствие Никишина, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
В составе СКА Кузнецов провел 3 игры в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ и забил 1 гол.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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