Быков о том, когда последний раз был в России: «Еще до пандемии, точный год не помню. Смотрим российское телевидение, ностальгировать времени нет»

Вячеслав Быков рассказал, когда последний раз был в России.

– Когда вы в последний раз были в России?

– Еще до пандемии. Точный год не помню. Если я сейчас начну говорить, что у меня есть ностальгия и грусть, то многие в интернете станут писать, что я в любой момент могу взять и приехать, и что я просто живу у себя в Швейцарии. Я на связи с друзьями, знакомыми и семьей. Благо, есть возможность связываться по телефону и по видео.

На сегодня большую часть моего времени занимает семья, так что ностальгировать времени у меня нет. Мы смотрим российское телевидение, находимся в контакте со страной.

Ностальгии, как у хоккеистов, которые уезжали в Америку в начале 90-х, у меня нет. В Челябинске я не был уже давно. Был там, когда работал тренером, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .

Быков о жизни в Швейцарии: «Мы, русские, адаптируемся к любой ситуации и по-философски подходим ко всему. Тут страна живет как спортсмен, по определенному режиму»