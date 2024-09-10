Быков о том, когда последний раз был в России: «Еще до пандемии, точный год не помню. Смотрим российское телевидение, ностальгировать времени нет»
– Когда вы в последний раз были в России?
– Еще до пандемии. Точный год не помню. Если я сейчас начну говорить, что у меня есть ностальгия и грусть, то многие в интернете станут писать, что я в любой момент могу взять и приехать, и что я просто живу у себя в Швейцарии. Я на связи с друзьями, знакомыми и семьей. Благо, есть возможность связываться по телефону и по видео.
На сегодня большую часть моего времени занимает семья, так что ностальгировать времени у меня нет. Мы смотрим российское телевидение, находимся в контакте со страной.
Ностальгии, как у хоккеистов, которые уезжали в Америку в начале 90-х, у меня нет. В Челябинске я не был уже давно. Был там, когда работал тренером, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Быков о жизни в Швейцарии: «Мы, русские, адаптируемся к любой ситуации и по-философски подходим ко всему. Тут страна живет как спортсмен, по определенному режиму»
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