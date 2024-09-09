Быков о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Это больше политический вопрос. Хотелось бы услышать, что это даст самой лиге»

Вячеслав Быков оценил возможность появления клуба из Азербайджана в КХЛ

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ .

«Что я думаю по этому поводу? Там футбол в основном же. Сложно сказать. Вообще это, наверное, больше политический вопрос.

Не лучше ли было бы делать упор на развитие детско-юношеского хоккея в России? Ну, мне кажется, что здесь одно другому не мешает. Потому что здесь в любом случае это больше политический вопрос, и, скорее всего, со стороны Азербайджана должна быть вся инфраструктура, все эти проблемы с поиском игроков, созданием команд.

Хотелось бы узнать, конечно, это делается с прицелом этот вид спорта у них развить или это рекламная такая акция, чтобы народ как-то привлечь. Может быть, это со стороны министерства спорта или тех людей, которые берут такие решения на себя, они, наверное, должны рассказать, в связи с чем, почему это делается, какие перспективы будут.

Хоккейной истории в этой стране не так уж и много наверняка. Не знаю, да, пропаганда, популяризация – это все хорошо, но что это даст для самой КХЛ. Что в этом плане руководство лиги само говорит, хотелось бы услышать.

Я думаю, хотят привлечь зрителей и экономическая составляющая наверняка есть, и совместные проекты в спорте, и дружественная страна. Может, здесь кроется ответ. Потому что вопрос в том, где они будут брать игроков?» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.