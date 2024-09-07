Быков о Мозякине: «Такие люди освящены Богом. Любому алмазу нужна огранка, чтобы превратиться в бриллиант, Сергей постоянно трудился, искал предел возможностей»
– Вы были тренером Мозякина. Что вы можете вспомнить о нем как о подопечном?
– Я счастлив, что судьба свела меня с Сергеем еще в ЦСКА. Меня связывает с ним длинная история. Тем более, я из Челябинска, а он долгое время живет в Магнитогорске. Мы ребята с Урала.
– Чего в успехе Мозякина больше – природного таланта или трудолюбия и усердности?
– Все эти качества присущи Сергею. Чтобы раскрыться полностью, хоккеисту нужны все качества, которые вы перечислили. Нельзя отделить одно от другого. Талант без работы – это разбазаривание того, что досталось тебе от природы.
Талант и труд в совокупности приводят к успеху. Любому алмазу нужна огранка, чтобы он смог превратиться в бриллиант. Сергей постоянно трудился и совершенствовал себя, искал предел своих возможностей.
Такие люди с порывом и желанием и толкают спорт вперед, заставляют его развиваться. Всю карьеру Сергей добивался высочайших результатов, но продолжал искать еще, еще и еще.
Он постоянно хотел стать лучше и достигать новых высот. Такие люди, как он, освящены Богом, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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