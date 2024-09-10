Вячеслав Быков: «СКА собирает талантливую молодежь, которая обязана выстрелить. Буду следить за «Салаватом», «Трактором» и ЦСКА»

Вячеслав Быков высказался о направлении развития СКА.

По ходу межсезонья состав армейцев пополнили Никита Зайцев (32 года), Сергей Андронов (35 лет), Михаил Григоренко (30 лет), Евгений Кузнецов (32 года) и Сергей Плотников (34 года).

«Я буду смотреть за всеми клубами. Но, так как я спортсмен из Челябинска, конечно, я буду следить за «Трактором ». Безусловно, буду следить за «Салаватом », так как я тренировал в Башкирии.

И за СКА с ЦСКА тоже буду наблюдать. Все эти команды стали для меня родными. Они часть моей спортивной жизни, часть моей карьеры.

Конечно, когда я был тренером, я старался отдавать им душу, передать опыт. Мне всегда интересно смотреть, в каких направлениях развиваются клубы. В «Салавате» меняется многое, СКА собирает талантливую молодежь, которая просто обязана выстрелить.

В Уфе тоже чтят традиции, как и в Челябинске. Чемпионат будет интересным и непредсказуемым. Сейчас сложно сказать, кто будет в лидерах», – сказал бывший тренер СКА Вячеслав Быков .