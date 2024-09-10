Быков о жизни в Швейцарии: «Мы, русские, адаптируемся к любой ситуации и по-философски подходим ко всему. Тут страна живет как спортсмен, по определенному режиму»
Вячеслав Быков поделился подробностями жизни в Швейцарии.
«Я как хамелеон. Меняю окрас в зависимости от ситуации. Мы, русские люди, спокойно адаптируемся к любой ситуации. И с правильным отношением подходим ко всему. По-философски.
Тут страна живет как спортсмен, по определенному режиму. Все расписано по времени, но у каждого свой распорядок. И спать все стараются ложиться достаточно рано.
Важно чувствовать себя в равновесии, в балансе. И все будет нормально. В любом обществе можно адаптироваться, если знать и чтить традиции. В СССР все старались быть законопослушными людьми, теперь мы стараемся передавать эти традиции нашим детям и внукам.
Главное – быть в гармонии с собой и с обществом, в котором ты живешь. И быть полезным», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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