Быков о жизни в Швейцарии: «Мы, русские, адаптируемся к любой ситуации и по-философски подходим ко всему. Тут страна живет как спортсмен, по определенному режиму»

Вячеслав Быков поделился подробностями жизни в Швейцарии.

«Я как хамелеон. Меняю окрас в зависимости от ситуации. Мы, русские люди, спокойно адаптируемся к любой ситуации. И с правильным отношением подходим ко всему. По-философски.

Тут страна живет как спортсмен, по определенному режиму. Все расписано по времени, но у каждого свой распорядок. И спать все стараются ложиться достаточно рано.

Важно чувствовать себя в равновесии, в балансе. И все будет нормально. В любом обществе можно адаптироваться, если знать и чтить традиции. В СССР все старались быть законопослушными людьми, теперь мы стараемся передавать эти традиции нашим детям и внукам.

Главное – быть в гармонии с собой и с обществом, в котором ты живешь. И быть полезным», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .