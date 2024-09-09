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  • Кожевников о критике «Сибири» от Широкова: «Не ожидал, что ветераны уже со второй игры начнут отделять себя от команды. Классический спич индивидуалиста» 
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Кожевников о критике «Сибири» от Широкова: «Не ожидал, что ветераны уже со второй игры начнут отделять себя от команды. Классический спич индивидуалиста» 

Александр Кожевников оценил критику в адрес «Сибири» от ее капитана Сергея Широкова

– Меня удивило, как по ходу матча в Екатеринбурге (0:4), извините за выражение, засадил свою команду ее капитан Широков. Вот это действительно запомнилось.

Широков – мастер, чемпион. В «Сибирь» его пригласили на роль лидера, который в трудные времена поведет команду за собой. Но лидерства пока не вижу. Наоборот, в первый же трудный для новой команды момент капитан не поддержал ее, а выдал классический спич индивидуалиста. Не ожидал!

– Но вы еще летом предрекали «Сибири» тяжелый старт.

– Это было всем понятно. Новой команде досталось плохое наследство, нет молодежи, подписаны ветераны, которые в такой молодой лиге вряд ли готовы играть. Но я никак не ожидал, что ветераны уже со второй игры начнут отделять себя от команды. Вот где сюрприз, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
logoСибирь
logoСергей Широков
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
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