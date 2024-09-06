Епанчинцев о словах Широкова про игру «Сибири» в «не пойми что»: «Не слышал его слов. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты»

Вадим Епанчинцев отреагировал на слова капитана «Сибири»

Сергей Широков в перерыве игры с «Автомобилистом» (0:4) сказал: «Сибири» 10 забьют, если будем так продолжать. Играем не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать».

– Резкая речь Широкова во флэш-интервью поможет встряхнуть команду? Какова атмосфера в раздевалке?

– В раздевалке атмосфера нормальная, рабочая. Я не слышал, что Широков сказал – может, правильно, может, нет. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты, надо убирать моменты и улучшать реализацию.

Надо вернуть надёжную и уверенную игру в обороне, добавить в атаке, – сказал главный тренер «Сибири».