Епанчинцев о словах Широкова про игру «Сибири» в «не пойми что»: «Не слышал его слов. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты»
Вадим Епанчинцев отреагировал на слова капитана «Сибири»
Сергей Широков в перерыве игры с «Автомобилистом» (0:4) сказал: «Сибири» 10 забьют, если будем так продолжать. Играем не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать».
– Резкая речь Широкова во флэш-интервью поможет встряхнуть команду? Какова атмосфера в раздевалке?
– В раздевалке атмосфера нормальная, рабочая. Я не слышал, что Широков сказал – может, правильно, может, нет. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты, надо убирать моменты и улучшать реализацию.
Надо вернуть надёжную и уверенную игру в обороне, добавить в атаке, – сказал главный тренер «Сибири».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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