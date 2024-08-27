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  • Меркулов о селекции «Сибири»: «Здорово кричать «мы самая молодая команда, у нас самое большое число воспитанников», но соревнования на другое заточены. Нам не хватало опытных игроков»
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Меркулов о селекции «Сибири»: «Здорово кричать «мы самая молодая команда, у нас самое большое число воспитанников», но соревнования на другое заточены. Нам не хватало опытных игроков»

Виктор Меркулов высказался о селекционной работе «Сибири»

– В этом году клубы КХЛ не слишком охотно подписывают статусных игроков, которым уже за 30, но «Сибирь» не из их числа.

– Слушайте, молодежи, в принципе, и так достаточно есть в команде. На наш взгляд, не хватало опытных хоккеистов, которые делают разницу.

Здорово, конечно, бегать и на каждом углу кричать «мы самая молодая команда, у нас самое большое количество воспитанников», но, извините, у нас соревнования на другое заточены. Не собрать молодую команду, а добиться какого-то результата. Понятно, что весна покажет, кто был прав, а кто ошибся.

А вообще, я не могу назвать их ветеранами. Самый старший Широков, ему уже 38 лет, солидный возраст, но остальным 33-34. Это достаточно нормальный возраст для игры в хоккей. Тем более с учетом нынешней медицины нет таких ограничений, что после 30 ты должен заканчивать.

Прослойка молодых хоккеистов тоже есть, поэтому не переживаем по этому поводу, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСибирь
logoСергей Широков
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoВиктор Меркулов
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