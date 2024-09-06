«Если так продолжим – нам десять забьют». Капитан «Сибири» сорвался в перерыве
В матче против бывшего клуба.
«Автомобилист» обыграл «Сибирь» (4:0) и выиграл второй матч на старте сезона-2024/25. У Новосибирска наоборот все плохо – два поражения (до этого от «Авангарда» – 1:2). Капитан «Сибири» Сергей Широков проанализировал плохой расклад еще после первого периода матча в Екатеринбурге, когда его команда уступала в две шайбы.
Он пришел на интервью в перерыве и выдал такое: «Все пошло не так. Надо все поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что. Это даже летним хоккеем не назвать. Побольше шайбу на пятак надо доставлять, бросать, закрывать вратаря. А если будем продолжать так играть, то нам и десять забьют».
Десять не вышло, но во втором отрезке «Сибирь» получила в собственные ворота еще две шайбы. Дальше «Автомобилист» спокойно играл по счету и оборонялся. Вратарь Владимир Галкин сделал 36 сэйвов и отыграл на ноль, а у Широкова появился дополнительный повод для грусти. «Автомобилист» – это все-таки его бывшая команда.
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отреагировал на интервью Сергея уже после матча: «Не слышал его слов. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты».
Что окружало это яркое выступление Широкова
Широков оказался в «Сибири» в 38 лет. Он рассказывал, что все как раз решил звонок Вадима Епанчинцева. Тот связался с ним сразу после завершения сезона и позвал в команду. В «Автомобилисте» Широков тоже выступал в роли капитана, но остаться там мешали сопутствующие обстоятельства. Сергей два года жил в Екатеринбурге без семьи – в Новосибирск жена и дети переехали вместе с ним.
Из «Автомобилиста» Широков ушел после истечения контракта. «Сибирь» в предыдущем сезоне не попала в плей-офф, но сейчас поменяла руководство и неожиданно задумалась о высоком. О задачах высказывался вратарь Антон Красоткин: «Первоочередная цель – это выигрывать каждую игру и так шаг за шагом, шаг за шагом становиться каждый день лучше. Ну и конечно же, стремиться к более глобальным целям. В данный момент – это Кубок Гагарина».
Пока все сложно даже с победами. «Сибирь» противоречивым образом вступила в сезон. Клуб поменял тренера и усилился вроде бы проверенными ветеранами. Вот только тренер Вадим Епанчинцев был успешен лишь на уровне ВХЛ, а игровая форма некоторых возрастных новичков (Мартынова, Карпова и того же Широкова) явно вызывает вопросы. Они тяжело вошли в этот сезон.
Не помогает и сложный календарь. «Сибирь» стартует четырьмя выездными матчами подряд – и все против серьезных соперников: «Авангард», «Автомобилист», ЦСКА, «Северсталь». Пока клуб проходит эту проверку не лучшим образом: два поражения в двух играх с разницей шайб 1:6.
Против «Автомобилиста» новосибирцы посыпались сразу, когда пропустили уже на первой минуте. Вратарь Антон Красоткин не зафиксировал шайбу после несложного броска Анатолия Голышева в ближний угол, а потом не справился и с добиванием. Вопросы есть и к Тревору Мерфи, который не накрыл Голышева на подборе.
Вторая шайба залетела через пять минут. Позиционная атака «Автомобилиста» завершилась выводом Алексея Бывальцева на щелчок в одно касание. Серьезный трафик перед воротами и рикошет помешали Красоткину хоть как-то среагировать на бросок.
Так и докатали период: потом выступил Широков и наверняка состоялся разбор полетов в раздевалке. Пошло ли это на пользу? По итогу матча с «Автомобилистом» так не кажется.
Звездный легионер привез гол, а Епанчинцев раскритиковал игроков за смены
На 27-й минуте хозяева забросили третью шайбу. А началось все с перехвата пижонского паса Тэйлора Бека – канадец загубил перспективную атаку, а «Автомобилист» этим воспользовался.
Четвертый гол подчеркнул весь провал «Сибири». На последней минуте второго периода пара Гордеев – Аланов буквально подарила гол «Автомобилисту» ужасными действиями в зоне защиты.
Вадим Епанчинцев после матча разбирал приведшие к голам ошибки: «Из четырех голов два пришли на пересменке и два гола, когда дали сопернику возможность использовать моменты. Где-то недоработали ситуацию, не выручили. Не только пасы, но и смены должны быть правильные. Этот компонент с детского хоккея отрабатывается, последний защитник или форвард должен оставаться. Наши ребята сегодня показали, как не надо делать».
В количестве бросков «Сибирь», согласно желанию Широкова, действительно добавила: 19 во втором периоде и 10 – в третьем. Но большая часть этих бросков не несла серьезной опасности.
Бек и Андреофф завершили матч с «-2», а Широков – с «-1». За две игры в регулярке-2024/25 ударное звено не набрало ни одного очка. По нулям пока и у Максима Карпова с Валентином Пьяновым.
Исправлять ситуацию необходимо срочно – в «Сибири» не всегда дают на это много времени. Вспомните хотя бы декабрьское увольнение Дэвида Немировски в сезоне-2022/23, когда команда проиграла четыре матча подряд.
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Фото: hcsibir.ru
Вот с обороной полный п, что с Авангардом решающий с пятака расстрелял, Аланов просто рядышком мимо ехал, что сегодня два гола после грубейших ошибок.
"Выкиньте из буйных головушке этот витиеватый хоккей")