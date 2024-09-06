«Если так продолжим – нам десять забьют». Капитан «Сибири» сорвался в перерыве

В матче против бывшего клуба.

«Автомобилист» обыграл «Сибирь» (4:0) и выиграл второй матч на старте сезона-2024/25. У Новосибирска наоборот все плохо – два поражения (до этого от «Авангарда» – 1:2). Капитан «Сибири» Сергей Широков проанализировал плохой расклад еще после первого периода матча в Екатеринбурге, когда его команда уступала в две шайбы.

Он пришел на интервью в перерыве и выдал такое: «Все пошло не так. Надо все поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что. Это даже летним хоккеем не назвать . Побольше шайбу на пятак надо доставлять, бросать, закрывать вратаря. А если будем продолжать так играть, то нам и десять забьют».

Десять не вышло, но во втором отрезке «Сибирь» получила в собственные ворота еще две шайбы. Дальше «Автомобилист» спокойно играл по счету и оборонялся. Вратарь Владимир Галкин сделал 36 сэйвов и отыграл на ноль, а у Широкова появился дополнительный повод для грусти. «Автомобилист» – это все-таки его бывшая команда.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отреагировал на интервью Сергея уже после матча: «Не слышал его слов. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты ».

Что окружало это яркое выступление Широкова

Широков оказался в «Сибири» в 38 лет. Он рассказывал, что все как раз решил звонок Вадима Епанчинцева. Тот связался с ним сразу после завершения сезона и позвал в команду. В «Автомобилисте» Широков тоже выступал в роли капитана, но остаться там мешали сопутствующие обстоятельства. Сергей два года жил в Екатеринбурге без семьи – в Новосибирск жена и дети переехали вместе с ним.

Из «Автомобилиста» Широков ушел после истечения контракта. «Сибирь» в предыдущем сезоне не попала в плей-офф, но сейчас поменяла руководство и неожиданно задумалась о высоком. О задачах высказывался вратарь Антон Красоткин: «Первоочередная цель – это выигрывать каждую игру и так шаг за шагом, шаг за шагом становиться каждый день лучше. Ну и конечно же, стремиться к более глобальным целям. В данный момент – это Кубок Гагарина».

Пока все сложно даже с победами. «Сибирь» противоречивым образом вступила в сезон. Клуб поменял тренера и усилился вроде бы проверенными ветеранами. Вот только тренер Вадим Епанчинцев был успешен лишь на уровне ВХЛ, а игровая форма некоторых возрастных новичков (Мартынова, Карпова и того же Широкова) явно вызывает вопросы. Они тяжело вошли в этот сезон.

Не помогает и сложный календарь. «Сибирь» стартует четырьмя выездными матчами подряд – и все против серьезных соперников: «Авангард», «Автомобилист», ЦСКА, «Северсталь». Пока клуб проходит эту проверку не лучшим образом: два поражения в двух играх с разницей шайб 1:6.

Против «Автомобилиста» новосибирцы посыпались сразу, когда пропустили уже на первой минуте. Вратарь Антон Красоткин не зафиксировал шайбу после несложного броска Анатолия Голышева в ближний угол, а потом не справился и с добиванием. Вопросы есть и к Тревору Мерфи, который не накрыл Голышева на подборе.

Вторая шайба залетела через пять минут. Позиционная атака «Автомобилиста» завершилась выводом Алексея Бывальцева на щелчок в одно касание. Серьезный трафик перед воротами и рикошет помешали Красоткину хоть как-то среагировать на бросок.

Так и докатали период: потом выступил Широков и наверняка состоялся разбор полетов в раздевалке. Пошло ли это на пользу? По итогу матча с «Автомобилистом» так не кажется.

Звездный легионер привез гол, а Епанчинцев раскритиковал игроков за смены

На 27-й минуте хозяева забросили третью шайбу. А началось все с перехвата пижонского паса Тэйлора Бека – канадец загубил перспективную атаку, а «Автомобилист» этим воспользовался.

Четвертый гол подчеркнул весь провал «Сибири». На последней минуте второго периода пара Гордеев – Аланов буквально подарила гол «Автомобилисту» ужасными действиями в зоне защиты.

Вадим Епанчинцев после матча разбирал приведшие к голам ошибки: «Из четырех голов два пришли на пересменке и два гола, когда дали сопернику возможность использовать моменты. Где-то недоработали ситуацию, не выручили. Не только пасы, но и смены должны быть правильные. Этот компонент с детского хоккея отрабатывается, последний защитник или форвард должен оставаться . Наши ребята сегодня показали, как не надо делать».

В количестве бросков «Сибирь», согласно желанию Широкова, действительно добавила: 19 во втором периоде и 10 – в третьем. Но большая часть этих бросков не несла серьезной опасности.

Бек и Андреофф завершили матч с «-2», а Широков – с «-1». За две игры в регулярке-2024/25 ударное звено не набрало ни одного очка. По нулям пока и у Максима Карпова с Валентином Пьяновым.

Исправлять ситуацию необходимо срочно – в «Сибири» не всегда дают на это много времени. Вспомните хотя бы декабрьское увольнение Дэвида Немировски в сезоне-2022/23, когда команда проиграла четыре матча подряд.

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Фото: hcsibir.ru