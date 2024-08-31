Широков будет капитаном «Сибири» в сезоне-2024/25. Коротков, Бек, Белоусов и Пьянов – ассистенты
Сергей Широков будет капитаном «Сибири» в сезоне-2024/2025.
«Долгожданная информация: в сезон-2024/2025 с нашивкой капитана пойдет Сергей Широков, а помогать ему будут Никита Коротков, Тэйлор Бек, Георгий Белоусов и Валентин Пьянов», – говорится в сообщении «Сибири».
Напомним, нападающий Сергей Широков перешел в клуб 21 июня из «Автомобилиста», подписав контракт на один год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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