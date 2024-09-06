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  • Широков после 0:2 в 1-м периоде с «Автомобилистом»: «Сибири» 10 забьют, если будем так продолжать. Играем не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать»
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Широков после 0:2 в 1-м периоде с «Автомобилистом»: «Сибири» 10 забьют, если будем так продолжать. Играем не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать»

Сергей Широков раскритиковал игру «Сибири» в начале встречи с «Автомобилистом».

Новосибирцы уступают со счетом 0:2 после первого периода. 38-летний форвард перешел в «Сибирь» из «Автомобилиста» в это межсезонье.

«Надо все кардинально поменять, потому что мы играем не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать.

Надо больше бросать, закрывать вратаря. Если будем продолжать так играть, нам десять забьют», – сказал нападающий «Сибири» Сергей Широков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
logoСибирь
logoАвтомобилист
logoСергей Широков
logoКХЛ
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