Гендиректор «Шанхая» о взаимоотношениях со СКА: «Это тот нерв, который должен быть, он привлекает болельщиков. Без этого точно не удастся конкурировать с футболом»

Генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых высказался о взаимоотношениях со СКА.

– Ваш клуб громко пошумел в медиа, задев несколько раз СКА. Это больше для медийного шума или и правда есть какой-то конфликт между клубами?

– Конечно, это медиа. Понятно, что мы и в спортивной части конкурируем, и в прочих сферах. Но это тот нерв, который должен быть, он привлекает болельщиков.

Без этого нам точно не удастся конкурировать с футболом и прочими видами, да и самим СКА. Мы, как новый клуб, должны заявлять о себе, поэтому стараемся обратить внимание таким образом. Никаких личных историй в этом нет, – сказал Белых.

